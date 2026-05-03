Küba’dan Trump’a sert yanıt: ‘Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz’ demişti

Küba’dan Trump’a sert yanıt: ‘Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz’ demişti
Yayınlanma:
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'da yönetimi kısa sürede devralacaklarına yönelik sözlerine sert bir dille yanıt verdi. ABD'nin askeri müdahale tehditlerini "tehlikeli" ve "benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren Canel, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'da "kısa sürede yönetimi devralacakları" yönündeki ifadelerine tepki gösterdi. Canel, Xsosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin söylemlerini eleştirerek Küba halkının bağımsızlık kararlılığını vurguladı.

Trump'ın Küba'yı "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak nitelendirmesine doğrudan yanıt veren Küba lideri, ABD'nin ülkesine yönelik askeri saldırı tehditlerini "tehlikeli" ve "benzeri görülmemiş" olarak tanımladı.

“Hedef Küba” demişti! Trump'tan Havana'ya 'finansal abluka' hamlesi geldi“Hedef Küba” demişti! Trump'tan Havana'ya 'finansal abluka' hamlesi geldi

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Yaşanan gelişmeler üzerine uluslararası topluma seslenen Devlet Başkanı Canel, dünyanın bu durumu not etmesi gerektiğini belirtti. Canel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası toplum bu durumu not etmeli ve ABD halkıyla birlikte, intikam ve hegemonya hırsıyla dolu, küçük ama zengin ve nüfuzlu bir grubun çıkarlarını tatmin etmek adına böylesine vahşi bir kriminal eyleme izin verilip verilmeyeceğine karar vermelidir."

kuba.jpg

"BAĞIMSIZLIĞI SAVUNMAYA KARARLI BİR HALKLA KARŞILAŞACAKLAR"

Açıklamasında Küba'nın olası bir müdahaleye karşı boyun eğmeyeceğinin altını çizen Canel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak. Ulusal toprakların her bir santimi için ve bağımsızlığı savunmaya kararlı bir halkla karşılaşacak." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Dünya
İran'dan Trump'ın "Korsan gibiyiz" açıklamasına tepki
İran'dan Trump'ın "Korsan gibiyiz" açıklamasına tepki
Trump İran'ın planını inceleyecek: Henüz yeterince bedel ödemediler
Trump İran'ın planını inceleyecek: Henüz yeterince bedel ödemediler