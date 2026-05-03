Küba’dan Trump’a sert yanıt: ‘Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz’ demişti

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'da "kısa sürede yönetimi devralacakları" yönündeki ifadelerine tepki gösterdi. Canel, Xsosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin söylemlerini eleştirerek Küba halkının bağımsızlık kararlılığını vurguladı.

Trump'ın Küba'yı "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak nitelendirmesine doğrudan yanıt veren Küba lideri, ABD'nin ülkesine yönelik askeri saldırı tehditlerini "tehlikeli" ve "benzeri görülmemiş" olarak tanımladı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Yaşanan gelişmeler üzerine uluslararası topluma seslenen Devlet Başkanı Canel, dünyanın bu durumu not etmesi gerektiğini belirtti. Canel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası toplum bu durumu not etmeli ve ABD halkıyla birlikte, intikam ve hegemonya hırsıyla dolu, küçük ama zengin ve nüfuzlu bir grubun çıkarlarını tatmin etmek adına böylesine vahşi bir kriminal eyleme izin verilip verilmeyeceğine karar vermelidir."

"BAĞIMSIZLIĞI SAVUNMAYA KARARLI BİR HALKLA KARŞILAŞACAKLAR"

Açıklamasında Küba'nın olası bir müdahaleye karşı boyun eğmeyeceğinin altını çizen Canel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak. Ulusal toprakların her bir santimi için ve bağımsızlığı savunmaya kararlı bir halkla karşılaşacak." (AA)