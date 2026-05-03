Trump İran'ın planını inceleyecek: Henüz yeterince bedel ödemediler

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Pakistan aracılığıyla sunduğu yeni barış planı teklifine ilişkin değerlendirmesini yaptı. Taslağı yakında inceleyeceğini belirten Trump, Tahran'ın eylemleri nedeniyle henüz yeterli bedeli ödemediğini öne sürerek planın kabul edilebilir olduğuna inanmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye ilettiği yeni barış planını yakında inceleyeceğini duyurdu ancak teklifin kabul edilebilir bulunmadığının sinyalini verdi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İran ile devam eden diplomatik sürece dair açıklamalarda bulundu.

"İRAN HENÜZ YETERİNCE BÜYÜK BİR BEDEL ÖDEMEDİ"

Trump, İran'ın sunduğu yeni planı yakında değerlendirmeye alacağını belirterek, Tahran yönetiminin son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya karşı eylemleri nedeniyle henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürdü.

Trump, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İran'ın bize yeni gönderdiği planı yakında inceleyeceğim, ancak son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedikleri göz önüne alındığında, bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

MÜZAKERE TASLAĞI ARABULUCU PAKİSTAN'A TESLİM EDİLDİ

Sürece dair bir diğer gelişme ise İran resmi haber ajansı IRNA tarafından duyurulmuştu. IRNA, İran'ın ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni bir teklif hazırladığını bildirmişti.

Söz konusu teklifin, iki ülke arasındaki müzakerelerde arabuluculuk rolünü üstlenen Pakistan yönetimine sunulduğu belirtilen haberde şu detaylar paylaşıldı:

"İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti." (AA)

