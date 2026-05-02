Erdoğan'dan Irak Başbakan Adayı Zeydi'ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ZEYDİ'YE TEBRİK TELEFONU

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık görevine aday gösterilmesi dolayısıyla Muhammed Ali Zeydi’yi tebrik etti.

Erdoğan görüşme sırasında ayrıca, Zeydi’nin Irak’ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına olan inancını dile getirdi.

MUHAMMED ALİ ZEYDİ KİMDİR?

1983 doğumlu Ali Falih el-Zeydi, hukuk, finans ve bankacılık alanlarında uzman bir isim olarak öne çıkıyor. Zi Kar vilayetinde doğan Zeydi, finans ve bankacılık bilimleri alanında yüksek lisans derecesine sahip.

Daha önce Güney Ahli Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Halk Özel Üniversitesi ve İştar Tıp Enstitüsü başkanlıkları ile Ulusal Holding şirketinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Bankacılık ve Irak’ın milyonlarca vatandaşa hizmet veren gıda sepeti programına tedarik gibi çeşitli alanlarda yatırımları bulunuyor.

İş insanı ve bankacı kimliğiyle tanınan, aynı zamanda Dijlah TV’nin sahibi olan Zeydi, siyasi çevrelerde geniş bir tanınırlığa sahip değil. Daha önce herhangi bir devlet görevinde bulunmaması da dikkat çekiyor. (DHA)