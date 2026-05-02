İran'dan 12 maddelik 'Hürmüz Boğazı' düzenlemesi: İsrail gemilerine geçit yok!

İran'dan 12 maddelik 'Hürmüz Boğazı' düzenlemesi: İsrail gemilerine geçit yok!
Yayınlanma:
İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı'ndan yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını belirtti. "Hürmüz Boğazı yönetim planının 12 madde olarak düzenleneceğini belirten Nikzad, "Bu plana göre, İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek." dedi.

İran Devlet Televizyonu'na aktardığı habere göre, İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentine yaptığı ziyaret sırasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'tan itiraf gibi sözler: Hürmüz'de korsan gibiyizTrump'tan itiraf gibi sözler: Hürmüz'de korsan gibiyiz

"İSRAİL GEMİLERİNİN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇMESİNE ASLA İZİN VERİLMEYECEK"

Nikzad yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı yönetim planı 12 madde olarak düzenlenmiştir. Bu plana göre, İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek. İran'a düşmanca girişimde bulunan ülkelerin gemilerinin de savaş tazminatı ödemedikleri takdirde geçişine izin verilmeyecek. Diğer gemiler ise İran Meclisi tarafından oluşturulan yasa ve İran tarafından verilecek izin doğrultusunda geçiş yapabilecek." ifadelerini kullandı.

"PETROLÜN MİLLİLEŞTİRİMESİ KADAR ÖNEMLİ"

Hürmüz Boğazı'ndaki haklarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Nikzad, "Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, dayatılan üçüncü savaştan önceki gibi olmayacak. Hürmüz Boğazı'nın yeni yönetim biçimi, petrolün millileştirilmesi kadar önemlidir." diye konuştu.

Trump'ı "memnun etmeyen" teklifin perde arkası ortaya çıktı!Trump'ı "memnun etmeyen" teklifin perde arkası ortaya çıktı!

Nikzad ile birlikte ziyarete eşlik eden İran Meclisi Bayındırlık Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Rızai ise Hürmüz Boğazı'nı yönetmenin nükleer silah elde etmekten daha önemli olduğuna vurgu yaparak, "Hürmüz Boğazı geçişlerinden elde edilecek gelirin yüzde 30'u silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine, yüzde 70'i ise halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kalkınma hamlelerine ayrılacak." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Dünya
İsrail'in Gazze'ye saldırıları bitmiyor! 1 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırıları bitmiyor! 1 Filistinli hayatını kaybetti
Trump'tan itiraf gibi sözler: Hürmüz'de korsan gibiyiz
Trump'tan itiraf gibi sözler: Hürmüz'de korsan gibiyiz