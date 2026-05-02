İsrail'in Gazze'ye saldırıları bitmiyor! 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Filistin'e saldırmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir genç hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

Filistin'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Satr Şarki bölgesinde, Ammar Talal Ebu Şab adlı bir genç İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Yine kentin orta kesimlerinde Deyr el-Belah kentinin doğusunda yer alan bölgede İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaralandı.

FİLİSTİN'DE ATEŞKESTEN BU YANA 828 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 828 kişi öldü, 2 bin 342 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam 72 bin 608 kişi hayatını kaybetti, 172 bin 445 kişi de yaralandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

