Trump'tan itiraf gibi sözler: Hürmüz'de korsan gibiyiz

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı çevresinde İran'a yönelik ablukaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Florida'nın Palm Beach kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasına ilişkin şunları söyledi:

"Okyanusun üzerinde büyük hoparlörlerle (İran gemilerine) 'silahı doğrulttuk, geminizi döndürün' diyoruz. Onlar da 'evet, evet, İran'a geri dönüyoruz' diyorlar."

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KORSAN GİBİYİZ"

ABD Donanması'nın 19 Nisan'da İran'a ait Touska adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin de konuşan Trump, çarpıcı bir benzetmede bulundu.

"Gemiyi ele geçirdik. Kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok kârlı bir iş." değerlendirmesini yapan Trump, "Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz." şeklinde konuştu.

İran'ın Orta Doğu'da 47 yıldır herkesi ezdiğini ve zorbalık yaptığını öne süren Trump, "Şimdi radarları, liderleri kalmadı. Kiminle muhatap olacağımızı bilemiyoruz. Hiç kimsenin lider olmak istemediği tek ülke." ifadesini kullandı.

"ABLUKA SIRASINDA 48 GEMİ ROTASINI DEĞİŞTİRDİ"

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımda, son 20 günde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasında 48 geminin rotasının değiştirildiği belirtildi.

USS New Orleans (LPD 18) sails in the Arabian Sea during the U.S. blockade of Iranian ports, April 28. Over the past 20 days, 48 vessels have been redirected to ensure compliance with the blockade. pic.twitter.com/Zuj12vfFMw — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 2, 2026

Paylaşımda, abluka kapsamında Arap Denizi'nde seyreden USS New Orleans (LPD 18) adlı bir donanma gemisinin fotoğrafına da yer verildi. (AA)