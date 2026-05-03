İran'dan Trump'ın "Korsan gibiyiz" açıklamasına tepki

İran'dan Trump'ın "Korsan gibiyiz" açıklamasına tepki
Yayınlanma:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran gemilerine yönelik müdahaleler hakkında kullandığı "Bir bakıma korsan gibiyiz" ifadesine sert tepki gösterdi. Bekayi, bu açıklamayı ABD'nin suç teşkil eden eylemlerinin açık ve mahkum edici bir itirafı olarak değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ait ticari gemilere yönelik ABD müdahalelerine ilişkin kullandığı "korsan gibiyiz" ifadelerine tepki gösterdi. Bekayi, söz konusu açıklamayı "suç teşkil eden eylemlerin doğrudan itirafı" olarak nitelendirdi.

Bekayi, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamalarını eleştirdi. Bekayi, bu sözlerin bir "dil sürçmesi" olmadığının altını çizdi.

Trump'tan itiraf gibi sözler: Hürmüz'de korsan gibiyizTrump'tan itiraf gibi sözler: Hürmüz'de korsan gibiyiz

ULUSLARARASI TOPLUMA VE BM'YE ÇAĞRI

Sözcü Bekayi, yaşanan durumun uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu, uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerinin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan ve mahkum edici bir itiraftı. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devletler ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres uluslararası hukukun bu kadar bariz ihlallerinin normalleştirilmesini kesin bir şekilde reddetmeli."

iran-disisleri-bakanligi-sozcusu-bekayi-abd-ile-yeni-tur-muzakereler-konusunda-planimiz-yok-ahlh-cover.jpg

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, dün ABD güçlerinin İran'ın ticari gemilerine yönelik saldırı ve müdahalelerine ilişkin yaptığı açıklamada, durumu değerlendirirken "Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. İran cephesinden gelen tepki, bu açıklamanın ardından gerçekleşti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Dünya
Küba’dan Trump’a sert yanıt: ‘Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz’ demişti
Küba’dan Trump’a sert yanıt: ‘Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz’ demişti
Trump İran'ın planını inceleyecek: Henüz yeterince bedel ödemediler
Trump İran'ın planını inceleyecek: Henüz yeterince bedel ödemediler