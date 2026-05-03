İran'dan Trump'ın "Korsan gibiyiz" açıklamasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ait ticari gemilere yönelik ABD müdahalelerine ilişkin kullandığı "korsan gibiyiz" ifadelerine tepki gösterdi. Bekayi, söz konusu açıklamayı "suç teşkil eden eylemlerin doğrudan itirafı" olarak nitelendirdi.

Bekayi, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamalarını eleştirdi. Bekayi, bu sözlerin bir "dil sürçmesi" olmadığının altını çizdi.

Trump'tan itiraf gibi sözler: Hürmüz'de korsan gibiyiz

ULUSLARARASI TOPLUMA VE BM'YE ÇAĞRI

Sözcü Bekayi, yaşanan durumun uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu, uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerinin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan ve mahkum edici bir itiraftı. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devletler ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres uluslararası hukukun bu kadar bariz ihlallerinin normalleştirilmesini kesin bir şekilde reddetmeli."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, dün ABD güçlerinin İran'ın ticari gemilerine yönelik saldırı ve müdahalelerine ilişkin yaptığı açıklamada, durumu değerlendirirken "Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. İran cephesinden gelen tepki, bu açıklamanın ardından gerçekleşti. (AA)