Avukatları "ölüyor" diye tahliye başvurusu yaptı: Bosna Kasabı Mladiç "dışarıda" mı ölecek?

Yanından bile geçmediği “insanlık yasalarına” sığınmaya çalışıyormuş haberlere göre. Kurbanlarına layık göremediği “hayatı”, hiç değilse son yıllarında dışarıda “yaşayabilmek” derdine düşmüş.

Uğursuz adından çok “Bosna Kasabı” lakabıyla bilinir Ratko Mladiç. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa topraklarında yaşanan en korkunç toplu cinayet olan Srebrenika Soykırımı’nın bir numaralı sorumlusudur. 2011’de “ele geçirilip”, dokuz yıl önce soykırım suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen 84 yaşındaki bu Bosnalı Sırp askeri komutan 2021 yılında temyizce de onanan cezasını Lahey’de bir hapishanede çekiyor.

Bosna’da etnik boğazlaşmanın yaşandığı 1995 yılının Temmuz ayında doğu Srebrenica’da aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 8 bin Bosnalı erkek acımasızca katledilmiş, katilleri cesetleri geride kanıt kalmaması için üstlerini buldozerle kapattıkları toplu mezarlara atmıştı. Sorumlusu Mladiç adlı bu katildi. Üstelik cinayet BM Barış Gücü’nde görevli Hollandalı askerlerin gözlerinin önünde işlenmişti. Geçen yüzyılın en korkunç kitlesel kıyımlarından biridir.

Avukatları, “tıbbi bir olaya bağlı olarak ileri düzeyde, geri dönüşü olmayan bir sağlık bozukluğu içinde olduğunu, dolayısıyla hayatının sonuna yaklaştığını” belirttikleri faşistin tedavi için Sırbistan'a nakledilebilmesi amacıyla geçici tahliyesini talep ettiler 30 Nisan’da.

Avukatlarından biri müvekkilinin “ani tam afazi” ya da konuşma yeteneğinin kaybı ile karakterize “akut nörolojik/tıbbi bir olay” geçirdiğini, oğluyla yaptığı görüntülü görüşmede de yutma güçlüğü çektiğinin görüldüğünü, bunun da acil olarak hastaneye kaldırılmasına neden olduğunu söyledi.

Çekilebilecek ne kadar acı varsa çeksin istiyor insan ama aşağılık bir katil de olsa, hukuk kuralları onun için de geçerli elbette. Uygun bulunursa, “insani” gerekçelerle rahat yatağında can verme ihtimali var. Hak etmediği bir mutluluk olur bu elbette. Arzum, acılar içinde ölmesidir, merhamet duygularım ciğeri beş para etmez katiller için harekete geçmez çünkü.

Bosna Kasabı faşist, savaş sona erdikten sonra yıllarca saklandı. Daha doğrusu Sırbistan hükümetince korunup, kollandı. Ancak işbaşına gelen batı yanlısı bir Sırp hükümeti, uluslararası baskıların da bitmesi için katili 2011’de “Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi”ne teslim etti. O gün bugündür tıkıldığı kodeste “yaşıyor”.

Acı olan Mladiç başta olmak üzere savaş döneminin siyasi liderlerinden diğer bir katil Radovan Karaziç ile soykırımda parmağı olan Sırp ya da Bosnalı Sırp yetkililerin hala Sırbistan’da “milli kahraman” kabul edilmeleri. Bu alçaklar Srebrenica Soykırımı’nı hala reddetmekteler.

Bunlar elbette aşşağılık birer katil kuşkusuz ama Srebrenica başta olmak üzere Yugoslavya Savaşı’ndaki tüm ölümlerden başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri sorumludur. Güzelim Yugoslavya’yı parçalayarak “etnik boğazlama”nın yolunu Avrupa ülkeleri açtı. Mladiç gibi “etnik temizlik” suçlusu katiller “tetikçi” sadece. Böyle de olsa, hukuk nasıl yaklaşır bilemem ama, sorumluları cezaevinde ölene kadar kalmalılar yine de.

Nisan ayı sonlarında, 1992-1995 savaşının Bosnalı mağdurlarını temsil eden çeşitli dernekler, uluslararası mahkemeye Mladic'in Sırbistan'a nakledilmesine izin vermemesi çağrısında bulunmuştu.

Umarım izin verilmez.

Takipçisiyiz.