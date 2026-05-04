Mehmet Tezkan

Mehmet Tezkan

Erdoğan’a soru: Üç çocuk tek odaya sığar mı?

Yayınlanma:

Bu soruyu TOKİ’nin 500 bin konut projesi açıklandığı gün…

Çevre ve Şehircilik Bakanı’na sordum…

Aile Bakanı’na sordum…

Sağlık Bakanı’na sordum…

Yanıt vermediler. Şimdi hükümetin yegane temsilcisi olan kişiye soruyorum: Sayın Erdoğan üç çocuk tek odaya veya odası bile olmayan eve sığar mı?

Neden şimdi sordum…

Şu sebepten; Erdoğan İstanbul’da yapılacak 100 bin konutun kura törenine katıldı. Konutlar 65 metre kare 2 +1 ve 55 metre kare 1 + 1…

Erdoğan bu törenden bir gün sonra nüfusun artması için kararname yayınladı. Kamu kuruluşlarına nüfusu arttırmaları için talimat verdi.

Nasıl olacaksa!...

Ayrıca ‘2007 yılından itibaren üç çocuk çağrısı yapıyorum, haklı olduğumuz ortaya çıktı’ dedi…

Gelelim sorunun bilimsel kısmına…

Nüfusun yenilenmesi için doğurganlık oranının 2,1 olması gerekiyor… Biz de 1,3 düştü!...

Niye düştü, neden düştü, ne zaman düştü?

Ne zaman düştüğü kısmına geleceğim. Önce nedenine bakalım…

Erdoğan’a göre müteahhitler yüzünden düştü. Şöyle demişti: “İnşaat sektörü artık 4+1 veya 3+1 değil, daha ziyade stüdyo tarzı 1+1 konutlar yapmaya yöneldi. Asıl tehlike burada. Çünkü gençler tek başlarına yaşıyor ve 1+1 ev onlara yetiyor”

Erdoğan aile yapısını 1+1 daire yapan sektörün bozduğunu iddia ediyor ama gururla sunduğu, yüzyılın projesi dediği sosyal konutların çoğu 1+1…

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu derler ya… Valla durum aynen böyle…

1+1 dairelere karşı olduğunu söyleyen Erdoğan 1+1 konutlar için kura çekimi yaptırdı. Büyük çelişki… Ya TOKİ’nin yaptığı konutlar yanlış ya da Erdoğan’ın sözleri gerçeği yansıtmıyor…

İkisinden biri…

Gelelim nedenine niçinine ve doğurganlık oranının düşme yılına!..

2017 yılına kadar sorun yoktu, 2017 yılından sonra doğurganlık oranı düşmeye başladı. Önce 2’nin altına indi. Sonra 1,5’a düştü. Şimdi 1,3 seviyesinde…

2017’den sonra ne oldu?

Rejim değişti… Tek adam yönetimine geçtik!...

Ne ilgisi var diyeceksiniz ama demeyin…

Tek adamın kararları memleketi alt üst etti. Tek adamın ideolojik bakış, irrasyonel uygulamaları (ben söylemiyorum Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek söyledi) hepimizi fakirleştirdi…

Türkiye’yi sıradan, eğitimsiz, yoksulu çoğunluk olan Ortadoğu ülkesi yaptı…

Bırakın üç çocuğu tek çocuk yapmak bile artık yürek meselesi…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mehmet Tezkan Arşivi

AKP’nin seçimi kazanmak için üç hayali

 30 Nisan 2026 Perşembe 05:02

Erken seçim 2027’nin kasımında olur mu?

 27 Nisan 2026 Pazartesi 05:02

Laf başka icraat başka

 24 Nisan 2026 Cuma 05:04

Son CHP’li başkan tutuklanana kadar!

 20 Nisan 2026 Pazartesi 05:04

Şiddeti okullara biz taşıdık!

 16 Nisan 2026 Perşembe 05:10

Türkiye sıkıştı Bahçeli farkında mı?

 15 Nisan 2026 Çarşamba 05:02

Otoriter demokrasi yıkıldı

 14 Nisan 2026 Salı 05:08

Kefen abartılıydı valiz gerçek oldu

 10 Nisan 2026 Cuma 05:09

Ara seçim kararını kim verecek?

 09 Nisan 2026 Perşembe 05:05

138 CHP’li vekil istifa etse ne olur?

 07 Nisan 2026 Salı 05:15
SON YAZILAR
Fikret Bila
FikretBila
Güç birliği zorunluluğu
Mehmet Tezkan
MehmetTezkan
Erdoğan’a soru: Üç çocuk tek odaya sığar mı?
Mustafa K. Erdemol
Mustafa K.Erdemol
Avukatları "ölüyor" diye tahliye başvurusu yaptı: Bosna Kasabı Mladiç "dışarıda" mı ölecek?
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Dünya edebiyatına eleştirel bir gözle bakmak
Erkan Ersöz
ErkanErsöz
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
Güç birliği zorunluluğu
Güç birliği zorunluluğu
Erdoğan’a soru: Üç çocuk tek odaya sığar mı?
Erdoğan’a soru: Üç çocuk tek odaya sığar mı?
Avukatları "ölüyor" diye tahliye başvurusu yaptı: Bosna Kasabı Mladiç "dışarıda" mı ölecek?
Avukatları "ölüyor" diye tahliye başvurusu yaptı: Bosna Kasabı Mladiç "dışarıda" mı ölecek?
Dünya edebiyatına eleştirel bir gözle bakmak
Dünya edebiyatına eleştirel bir gözle bakmak