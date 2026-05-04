Erdoğan’a soru: Üç çocuk tek odaya sığar mı?

Bu soruyu TOKİ’nin 500 bin konut projesi açıklandığı gün…

Çevre ve Şehircilik Bakanı’na sordum…

Aile Bakanı’na sordum…

Sağlık Bakanı’na sordum…

Yanıt vermediler. Şimdi hükümetin yegane temsilcisi olan kişiye soruyorum: Sayın Erdoğan üç çocuk tek odaya veya odası bile olmayan eve sığar mı?

Neden şimdi sordum…

Şu sebepten; Erdoğan İstanbul’da yapılacak 100 bin konutun kura törenine katıldı. Konutlar 65 metre kare 2 +1 ve 55 metre kare 1 + 1…

Erdoğan bu törenden bir gün sonra nüfusun artması için kararname yayınladı. Kamu kuruluşlarına nüfusu arttırmaları için talimat verdi.

Nasıl olacaksa!...

Ayrıca ‘2007 yılından itibaren üç çocuk çağrısı yapıyorum, haklı olduğumuz ortaya çıktı’ dedi…

Gelelim sorunun bilimsel kısmına…

Nüfusun yenilenmesi için doğurganlık oranının 2,1 olması gerekiyor… Biz de 1,3 düştü!...

Niye düştü, neden düştü, ne zaman düştü?

Ne zaman düştüğü kısmına geleceğim. Önce nedenine bakalım…

Erdoğan’a göre müteahhitler yüzünden düştü. Şöyle demişti: “İnşaat sektörü artık 4+1 veya 3+1 değil, daha ziyade stüdyo tarzı 1+1 konutlar yapmaya yöneldi. Asıl tehlike burada. Çünkü gençler tek başlarına yaşıyor ve 1+1 ev onlara yetiyor”

Erdoğan aile yapısını 1+1 daire yapan sektörün bozduğunu iddia ediyor ama gururla sunduğu, yüzyılın projesi dediği sosyal konutların çoğu 1+1…

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu derler ya… Valla durum aynen böyle…

1+1 dairelere karşı olduğunu söyleyen Erdoğan 1+1 konutlar için kura çekimi yaptırdı. Büyük çelişki… Ya TOKİ’nin yaptığı konutlar yanlış ya da Erdoğan’ın sözleri gerçeği yansıtmıyor…

İkisinden biri…

Gelelim nedenine niçinine ve doğurganlık oranının düşme yılına!..

2017 yılına kadar sorun yoktu, 2017 yılından sonra doğurganlık oranı düşmeye başladı. Önce 2’nin altına indi. Sonra 1,5’a düştü. Şimdi 1,3 seviyesinde…

2017’den sonra ne oldu?

Rejim değişti… Tek adam yönetimine geçtik!...

Ne ilgisi var diyeceksiniz ama demeyin…

Tek adamın kararları memleketi alt üst etti. Tek adamın ideolojik bakış, irrasyonel uygulamaları (ben söylemiyorum Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek söyledi) hepimizi fakirleştirdi…

Türkiye’yi sıradan, eğitimsiz, yoksulu çoğunluk olan Ortadoğu ülkesi yaptı…

Bırakın üç çocuğu tek çocuk yapmak bile artık yürek meselesi…