Kefen abartılıydı valiz gerçek oldu

Siyasetçilerin en klasik değişidir; kefenimizle yola çıktık diye söze başlarlar. Mendereslere atıftır. İdam edilmelerine hatırlatmadır. Siyasetin zorluğuna dikkat çekmedir.

Aslında ‘memleket için idamı bile göze aldık’ demenin hamasetidir…

Bir elinde bal tutup öbür elinde kefen sallamak ülke siyasetinin klasiği oldu.

Kefenden söz etmeyen az sayıda siyasetçi var.

Tayyip Erdoğan siyasi hayat boyunca belki elli belki yüz kere ‘biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık’ demiştir…

Allah’a şükür 66 yıldır hiçbir siyasetçi kefen giymedi. Bundan sonra da giymez/ giymeyecektir de…

O hatayı Türkiye bir kere yaptı bir daha sittin sene yapmaz/yapmayacaktır…

Kefeni giyerek yola çıktım retoriği daha ne kadar devam eder bilmem ama ‘valizim kapıda’ söylemi AKP iktidarında gerçek oldu…

Eskiden, eskiden dediğim benim de tank olduğum yıllarda… 12 Eylül döneminde, FETÖ’nün at koşturduğu yıllarda gazetecilerin/yazarların/çizerlerin/aydınların valizi her daim hazır olurdu…

AKP iktidarı buna siyasetçileri de eklendi…

Belediye başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar, teknokratlar, hatta müteşebbisler valizleri kapı önünde yaşamaya başladı…

Şoförler dahil…

Herkes değil tabii ki… CHP’de siyaset yapanlar, CHP’li belediyelerde çalışanlar böyle yaşıyor…

Valiz hazır… Valiz kapının önünde…

Valiz; pijama/sabun/ havlu/iç çamaşırı/ çorap/diş fırçası /vs…

Bir kişi maaş aldığı halde belediyeye gitmemiş. Bankamatik dediklerinden yani. Bu sebeple Bornova Belediye Başkanı gözaltında!..

Yok artık demeyin!..

Baskı bu boyuta ulaştı…

Neredeyse öksüren gözaltına alınacak!..

Siyasete girecekseniz, ülke meseleleri üzerine iki laf edecekseniz, hele hele iktidarı eleştirecekseniz, daha ötesi iktidarın nasırına basacaksanız valiz yetmez…

Bavulunuzu hazırlayın