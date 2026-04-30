Fenerbahçe'de 3+1 planı devrede: Ortak karar çıktı

Galatasaray'a kaybederek şampiyonluk yarışında havlu atan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı - Lacivertli camiada gözler artık saha içinden çok kongre sürecine çevrilmiş durumda.

Sadettin Saran’ın açıkladığı olağanüstü seçimli kongre 6-7 Haziran’da yapılacak. Başkanlık için Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk olmak üzere üç aday resmen yarışa girecek.

ADAYLAR ORTAK KARAR ALDI

Adayların ortak planı, göreve yalnızca bir yıllığına değil, toplamda dört yıllık bir vizyonla gelmek. “1+3 yıl” olarak adlandırılan bu stratejiyle, ilk yıl kulübün ekonomik ve sportif anlamda yeniden yapılanması hedefleniyor. Ardından üç yıllık süreçte istikrar sağlanarak 2027’deki olağan seçimli kongreye tek güçlü aday olarak girilmesi amaçlanıyor.

HEDEF: ŞAMPİYON OLARAK KONGREYE GİRMEK

Üç adayın da ortak hedefi, 2027’deki kongreye şampiyon bir Fenerbahçe ile gitmek. Bu doğrultuda yönetim kurullarında güçlü isimlere yer verilmesi ve kulübe ekonomik katkı sağlayacak listeler oluşturulması ön planda.

TRANSFERDE DÜNYA KUPASI ETKİSİ

Adayların planlamasında transfer politikası da önemli bir yer tutuyor. 2026 FIFA Dünya Kupası göz önünde bulundurularak hızlı adımlar atılması, hem yerli hem de yabancı oyuncu takviyelerinde dünya futbolundaki hareketliliğin avantaja çevrilmesi hedefleniyor.