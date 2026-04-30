FIFA'dan Milli takım ve Süper Lig'i etkileyecek kural değişikliği

Başta Süper Lig'i etkileyecek bir karara imza atmaya hazırlanan FIFA'dan dikkat çeken kural değişikliği geliyor!

FIFA, kulüplerin ve milli takımların kadro yapılanmasını doğrudan etkileyecek yeni bir kural üzerinde çalışıyor. Buna göre takımların ilk 11’inde en az bir 20 veya 21 yaş altı futbolcu bulundurması zorunlu hale gelebilir.
Kural A Milli Takım ve Süper Lig'i doğrudan etkileyecek.

YENİ KURALIN DETAYLARI

  • Kapsam: Hem kulüp takımlarını hem de milli takımları kapsayacak.

  • Zorunluluk: İlk 11’de en az bir U-20 veya U-21 oyuncu bulundurulması planlanıyor.

Amaç:

  • Kulüplerin maliyetlerini azaltmak
  • Altyapıdan oyuncu yetiştirmeyi teşvik etmek
  • Genç futbolculara daha fazla süre vermek

KARAR SÜRECİ

  • Toplantı: FIFA yetkilileri Kanada’da bu düzenlemeyi tartıştı.
  • Takvim: Öneri gelecek yıl FIFA Konseyi’ne sunulacak. Kabul edilirse küresel ölçekte uygulanacak.
  • Mevcut Durum: Bazı liglerde benzer uygulamalar var ancak FIFA bunu dünya çapında standart hale getirmeyi hedefliyor.

OLASI ETKİLER

Kulüpler:

  • Transfer politikaları genç oyunculara yönelmek zorunda kalacak.
  • Yabancı oyuncu sayısında dolaylı sınırlama etkisi olabilir.

Milli Takımlar:

  • Genç oyuncuların uluslararası tecrübesi artacak.
  • Daha geniş bir oyuncu havuzu oluşacak.

Ekonomi:

  • Yüksek maliyetli transferlerin yerine altyapıdan gelen oyunculara yatırım yapılacak.
  • Kulüplerin finansal sürdürülebilirliği desteklenecek.

RİSKLER VE TARTIŞMALAR

  • Kalite endişesi: Bazı kulüpler, yeterli seviyede genç oyuncu bulundurmakta zorlanabilir.
  • Planlama süresi: Kuralın uygulanması için kulüplere geçiş dönemi tanınması gerektiği vurgulanıyor.
  • Sakatlık ve değişiklikler: Genç oyuncunun sakatlanması halinde yerine aynı kriteri sağlayan oyuncu girme zorunluluğu tartışma konusu.

FIFA’nın bu yeni kuralı kabul edilirse, futbol dünyasında köklü bir değişim yaşanacak. Kulüplerin altyapıya yönelmesi zorunlu hale gelecek, genç futbolcular daha fazla sahne alacak ve maliyetler düşürülecek. Ancak uygulamanın detayları ve geçiş süreci, futbolun kalitesini ve rekabet dengesini doğrudan etkileyecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

