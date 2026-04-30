Merih Demiral Ronaldo ile birbirine girdi

Suudi Arabistan Ligi’nin 30. haftasında Al Nassr ile Al Ahli arasında oynanan maçın ardından milli futbolcumuz Merih Demiral, yaşanan gerginlik sonrası dikkat çeken bir tepki verdi.

Al Nassr futbolcularının kışkırtıcı hareketleri üzerine Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı madalyayı tribünlere göstererek cevap verdi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Demiral, “İlk kez stadyumlarında bir Şampiyonlar Ligi madalyası var” ifadelerini kullandı.

“AYAĞIM KIRILACAKTI!”

Maç sonrası basın mensuplarına konuşan milli futbolcu, sert müdahalelerden şikâyet ederek, “Ayağımın durumuna bakın! Ayağım kırılacaktı! Herkes Al Nassr’ın şampiyon olması için yardım ediyor. Bu utanç verici. Elhamdülillah, Al Ahli her zaman kimsenin yardımı olmadan kazanıyor” dedi.

MAÇTA GERİLİM

Al Nassr’ın 2-0 kazandığı karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım futbolcuları arasında tansiyon yükseldi. Al Nassr forması giyen Kingsley Coman’ın sert müdahaleleri ve maç sonunda Ronaldo'nun Demiral’ın üzerine yürümesiyle olaylar büyüdü, araya görevliler girdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Demiral’ın madalyasını tribünlere göstermesi ve yaptığı açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar milli futbolcunun duruşunu destekleyen yorumlar yaptı.