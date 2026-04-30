İşte Galatasaray gerçeği: Fenerbahçe'yi Beşiktaş da geçti

Eski adı 1. Lig olan Süper Lig, 1959'dan bu yana yapılıyor. Ligde 1972-1973 sezonuna kadar 6 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, sonrasındaki 13 sezonda tarihinin en uzun şampiyonluk hasretini yaşadı. Galatasaray, 1986-1987 sezonunda mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretine son verdi.

Sarı kırmızılı takımın bu şampiyonluğunun ardından Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçildi. Galatasaray, 1987-1988 sezonuyla başlayan dönemde büyük üstünlük kurarak 18 şampiyon oldu. Bu süreçte Beşiktaş 9, Fenerbahçe 8, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir ise birer kez şampiyon oldu.

Süper Lig'de bu sezon 31. haftada en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kritik bir galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, zirvede puan farkını 7'ye çıkardı. Ligin son 3 haftasında Samsunspor (D), Hesap.com Antalyaspor (E) ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak Galatasaray, bu müsabakalardan 3 puan elde etmesi halinde üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek. 3 puanlı sistemde ise 19. şampiyonluğunu elde edecek.

DÖNÜM YILI 1987

Galatasaray, 1986-1987 sezonuna kadarki 28 sezonda 6 kez şampiyon olabildi. Bu dönemde Fenerbahçe 11, Trabzonspor 6, Beşiktaş 5 kez şampiyonluk yaşadı. Aynı süreçte ortalama 4,5 sezonda 1 lig kupasını kaldıran Galatasaray, sonrasındaki 39 sezonda ise 19 kez şampiyon olarak ortalama 2 sezonda 1 şampiyonluk gördü.

1987 öncesinde 2,5 sezonda 1 şampiyon olan Fenerbahçe, sonrasında 4,8 sezonda 1 şampiyonluğa kadar geriledi. Beşiktaş'ın ise yaklaşık 5,5 sezon olan ortalama şampiyonluk oranı, 4,3 sezona kadar gelişti.

5. YILDIZI TAKTI

Galatasaray, Türkiye'de 2000-2001 sezonunda uygulanmaya başlayan şampiyonluk sayısına göre formaya yıldız ekleme geleneğinde de rakiplerine karşı üstünlük sağladı. Türkiye'de yıldız uygulamasının hayata geçirildiği 2000-2001 sezonunda Galatasaray'ın 14, Fenerbahçe'nin 13, Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 6 şampiyonluğu bulunuyordu.

Sonrasında yaşanan rekabette Galatasaray, üçüncü yıldızı rakiplerinden önce takmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar, 2001-2002 sezonunda 15. şampiyonluğunu alarak üçüncü, 2014-2015 sezonunda mutlu sona ulaşarak dördüncü yıldızı formasına ekledi.

Fenerbahçe 19, Beşiktaş ise 16 şampiyonlukla üçer yıldızda kalırken, Galatasaray 25. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldıza yürüdü.

3 PUANLI SİSTEMİN ŞAMPİYONLARI

1987-1988 Galatasaray

1988-1989 Fenerbahçe

1989-1990 Beşiktaş

1990-1991 Beşiktaş

1991-1992 Beşiktaş

1992-1993 Galatasaray

1993-1994 Galatasaray

1994-1995 Beşiktaş

1995-1996 Fenerbahçe

1996-1997 Galatasaray

1997-1998 Galatasaray

1998-1999 Galatasaray

1999-2000 Galatasaray

2000-2001 Fenerbahçe

2001-2002 Galatasaray

2002-2003 Beşiktaş

2003-2004 Fenerbahçe

2004-2005 Fenerbahçe

2005-2006 Galatasaray

2006-2007 Fenerbahçe

2007-2008 Galatasaray

2008-2009 Beşiktaş

2009-2010 Bursaspor

2010-2011 Fenerbahçe

2011-2012 Galatasaray

2012-2013 Galatasaray

2013-2014 Fenerbahçe

2014-2015 Galatasaray

2015-2016 Beşiktaş

2016-2017 Beşiktaş

2017-2018 Galatasaray

2018-2019 Galatasaray

2019-2020 Medipol Başakşehir

2020-2021 Beşiktaş

2021-2022 Trabzonspor

2022-2023 Galatasaray

2023-2024 Galatasaray

2024-2025 Galatasaray (AA)