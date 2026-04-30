Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı.

2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçına Reşat Onur Coşkunses atandı. Aynı gün oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçını Oğuzhan Aksu, Trabzonspor-Göztepe maçını ise Ozan Ergün yönetecek.

YASİN KOL YİNE GÖREVDE

Geçen haftaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Yasin Kol yine boş geçmedi.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.00 Çaykur Rizespor-Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy

2 Mayıs Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe-Başakşehir: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

3 Mayıs Pazar:

20.00 Kayserispor-Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Antalyaspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol