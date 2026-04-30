Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: Yine Yasin Kol
Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı.
2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçına Reşat Onur Coşkunses atandı. Aynı gün oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçını Oğuzhan Aksu, Trabzonspor-Göztepe maçını ise Ozan Ergün yönetecek.
YASİN KOL YİNE GÖREVDE
Geçen haftaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Yasin Kol yine boş geçmedi.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
17.00 Çaykur Rizespor-Konyaspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy
2 Mayıs Cumartesi:
20.00 Fenerbahçe-Başakşehir: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
3 Mayıs Pazar:
20.00 Kayserispor-Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Antalyaspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol