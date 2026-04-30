Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: Yine Yasin Kol

Yayınlanma:
Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Geçen haftaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Yasin Kol, yine görev aldı.

2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçına Reşat Onur Coşkunses atandı. Aynı gün oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçını Oğuzhan Aksu, Trabzonspor-Göztepe maçını ise Ozan Ergün yönetecek.

YASİN KOL YİNE GÖREVDE

Geçen haftaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Yasin Kol yine boş geçmedi.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yasin Kol'un derbi notu ortaya çıktıYasin Kol'un derbi notu ortaya çıktı

Yarın:
17.00 Çaykur Rizespor-Konyaspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy
2 Mayıs Cumartesi:
20.00 Fenerbahçe-Başakşehir: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
3 Mayıs Pazar:
20.00 Kayserispor-Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Antalyaspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Spor
Amedspor Iğdır FK ve Erok Pendik maçlarının hakemleri belli oldu
Amedspor Iğdır FK ve Erok Pendik maçlarının hakemleri belli oldu
Amedspor şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor: Adresler belli oldu
Amedspor şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor: Adresler belli oldu