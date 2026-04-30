Merih Demiral Ronaldo kavgasında Talisca detayı

Yayınlanma:
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Cristiano Ronaldo ile gerginlik yaşadığı pozisyon sonrasında Fenerbahçeli Talisca'nın da olayla bağlantısı olduğu ortata çıktı.

Suudi Arabistan Pro Lig’in 30. haftasında Al Nassr’ın Al Ahli’yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından yaşanan olaylar gündem olmaya devam ediyor.

MADALYA GÖSTERİSİ VE TRİBÜN TEPKİSİ

Al Ahli forması giyen Merih Demiral, maç sonunda Al Nassr’ın Fransız yıldızı Kingsley Coman ile tartışmasının ardından Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını rakip tribünlere gösterdi. Bu hareket, Al Nassr taraftarlarını kızdırdı. Tribünlerden “Talisca” tezahüratları yükselirken, kulübün resmi sosyal medya hesabından da Brezilyalı futbolcuya gönderme yapıldı.

TALISCA’NIN OLAYLA İLGİSİ NEDİR?

Şu anda Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca’nın adı, Al Nassr ile Al Ahli arasındaki rekabetle özdeşleşmiş durumda. 2021-2022 sezonunun 28. haftasında oynanan kritik maçta Al Ahli küme düşme hattındayken, Talisca 90+5’te frikikten attığı golle rakibini kümede tutacak 2 puanı elinden almıştı. Bu gol, Al Ahli’nin küme düşmesine yol açan dönüm noktası olarak hafızalara kazındı.

TALISCA’NIN AL NASSR KARNESİ

  • 2021–2025 yılları arasında Al Nassr forması giydi.
  • 104 maçta 76 gol attı, 10 asist yaptı.
  • Taraftarların sevgilisi haline geldi ve kulüp tarihine geçen performanslar sergiledi.

Merih Demiral’ın madalya gösterisiyle başlayan gerginlik, Al Nassr taraftarlarının Talisca tezahüratlarıyla farklı bir boyuta taşındı. Brezilyalı yıldızın geçmişteki kritik golü, bu rekabetin sembolü haline geldiği için olayın merkezine oturdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

