Fenerbahçe yöneticisi isyan etti: Reyting kaşarlığı yapma
Yayınlanma:
Seçim hazırlığı yapan Fenerbahçe'de ipler gerildi. Sarı Lacivertli yönetici Ertan Torunoğulları hakkındaki iddialara çok sert yanıt verdi.
Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları, gazeteci İbrahim Seten’in kendisiyle ilgili sözlerine sert bir açıklamayla karşılık verdi.
Torunoğulları açıklamasında, İbrahim Seten'e göndermede bulunarak, "Lendini Baron zanneden birisinin şivem ile ilgili söyledikleri şaşırtmadı. Ülkesinin farklılıklarından bu kadar bihaber olan İbrahim Beye, Karslı olmaktan, Kars şivesiyle konuşmaktan, 35 yıldır Avrupa'da yaşayıp, iş alanımda önemli başarılar elde ederken, başkasına özenmeden, özümden feragat etmeden bunu yapmış olmanın gururunu yaşadığımı hatırlatmak isterim." dedi.
TEK TEK YANIT VERDİ
Torunoğulları madde madde Seten'e yanıt verdi.
- Şive eleştirisine yanıt: Karslı olmaktan, Kars şivesiyle konuşmaktan gurur duyuyorum. 35 yıldır Avrupa’da yaşayıp iş alanımda başarılar elde ederken özümden feragat etmedim.
- Kişilik vurgusu: Bugüne kadar şaklabanlara kendimi beğendirmek için kişiliğimden ödün vermedim.
- Fenerbahçe’ye bağlılık: Kongrenin teveccühü ve Sadettin Saran’ın takdiriyle Fenerbahçe’ye hizmet etme şerefini yaşadım. İlk günden itibaren gerek maddi gerek manevi elimden gelenin en iyisini yaptım.
- Seten’e mesaj: Çok sevdiğim Fenerbahçe’nin yöneticilik kriterlerinin Sn. Seten tıynetinde birisinin değerlendirmesine kalacak kadar küçülmediğini umut ediyorum. İsmimi reyting kaşarlığına bir daha malzeme etmemesini rica ediyorum.