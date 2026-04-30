İsmet Taşdemir kendini savunudu

TFF 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, ligin son haftasında deplasmanda oynayacağı Özbeyli Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde teknik direktör İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu.

"İYİ DİYEMEM! AMA..."

Play-off'a kalamadıkları için üzgün olduklarını belirten Taşdemir, "Bizim dönemimizde 13 maç oynadık. 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 tane de mağlubiyet aldık. İyi diyemem. Ama ilk bölüme baktığımız zaman ilk bölümün çok üstünde bir dönem geçirdik. Sakatlıklar olmasaydı belki play-off'a girme şansını yakalardık. Bence bu seneki en büyük sıkıntı sezon başından başlıyor. Süper Lig'den düşmüş bir takım oyuncuların maliyetleri, o maliyetlerden kurtulma, yeni bir takım yaratma, burada geç kalma, geç kalındığı için de sezona iyi girememe ve peşi sıra sıkıntılı bir süreçte devam etti. Son ana kadar play-off şansımızı devam ettirdik ama gidemedik. Bence bu senenin esas sıkıntılı kaynağı sezon başından itibaren gerçekleşen olaylar. İnşallah bunlar bize ders olur. Önümüzdeki sene aynı şeyler olmasın" dedi.

‘İNŞALLAH MUVAFFAK OLURUZ’

Bandırma maçı öncesi takım kadrosunun azaldığını hatırlatan Taşdemir, "Son maç öncesi futbolcu anlamında her geçen gün azaldık. Yaklaşık bir oyun oyuncumuz kaldı. 4-5 tane de genç oyuncumuzla takviyeyle gideceğiz. Son maç. Bizi çok fazla ilgilendiren bir maç yok ama bizi şu açıdan ilgilendiren bir maç. İddiası olan başka takımlar var. Kimsenin hakkına girmeden elimizden gelen mücadeleyi verip ligi böyle tamamlamak istiyoruz. İnşallah muvaffak oluruz" diye konuştu.

‘ŞU ANDA NETLİK YOK’

Gelecek yıl planlaması ve transfer konusunda henüz bir gelişme olmadığını vurgulayan Taşdemir, "Şu anda transfer çalışması da yok. Çünkü önümüzdeki senenin netleşmesi lazım. Şu anda hiçbir netlik yok. Bu netlik eğer ki zaten çok uzun sürecek olursa bu seneki yaşananlardan farklı bir durum olmaz. Dolayısıyla bunlar da yaşanacaksa her zaman söyledim, o zaman bizim durmamızın bir anlamı kalmıyor" açıklamasını yaptı.(DHA)