"Bizim durmamızın anlamı kalmıyor" dedi istifa mesajı verdi

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, gelecek sezon için henüz bir netlik olmadığını belirterek, "Her zaman söyledim, o zaman bizim durmamızın bir anlamı kalmıyor" dedi.

Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, ligin son haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacakları maçta ellerinden gelenin en iyisini yapmayı amaçladıklarını söyledi.
Taşdemir, "Her geçen gün azaldık, 4-5 genç oyuncu takviyesiyle gideceğiz. Son maç, bizi çok fazla ilgilendiren bir durum yok ama iddiası olan başka takımlar var. Kimsenin hakkına girmeden elimizden gelen mücadeleyi verip ligi böyle tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

"ŞU ANDA TRANSFER ÇALIŞMASI YOK"

Taşdemir, göreve geldiğinden bu yana 13 maça çıktığını ve 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Ama ilk bölüme baktığınız zaman, ilk bölümün çok üstünde bir dönem geçirdik. Sakatlıklar aslında belimizi çok büktü. Sakatlıklar olmasaydı belki play-off'a girme şansını yakalardık" dedi.

Sivasspor Başkanı Özçoban'dan adaylık kararıSivasspor Başkanı Özçoban'dan adaylık kararı

Taşdemir şöyle devam etti:
"Süper Lig'den düşmüş bir takım, oradaki oyuncuların maliyetleri, o maliyetlerden kurtulma ve yeni bir takım yaratma. Geç kalındığı için de sezona iyi girememe ve peşi sıra sıkıntılı bir süreçle devam etti. Maalesef son ana kadar play-off şansımızı devam ettirdik ama giremedik. Sıkıntılar sezon başından itibaren gerçekleşen olaylar. İnşallah bunlar bize ders olur, önümüzdeki sene aynı şeyler olmaz. gelecek yıl planlaması ve transfer konusunda henüz bir gelişme yok. Şu anda transfer çalışması da yok. Çünkü önümüzdeki senenin netleşmesi lazım. Şu anda hiçbir netlik yok. Bu çok uzun sürecek olursa bu seneki yaşananlardan farklı bir durum olmaz. Dolayısıyla bunlar da yaşanacaksa her zaman söyledim, o zaman bizim durmamızın bir anlamı kalmıyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Spor
Anıtkabir açıklaması: Her zaman saygı ve özenle anılmıştır
Anıtkabir açıklaması: Her zaman saygı ve özenle anılmıştır
Quaresma'dan Beşiktaş sürprizi
Quaresma'dan Beşiktaş sürprizi