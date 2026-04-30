Anıtkabir açıklaması: Her zaman saygı ve özenle anılmıştır

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ankara'da düzenlenecek Kadınlar Milletler Ligi maçları için yapılan tanıtımlarda Anıtkabir'e yer verilmediği gerekçesiyle yapılan tartışmalar üzerine açıklama yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), başkent Ankara'da düzenlenecek Kadınlar Milletler Ligi maçları için yapılan tanıtımlarda Anıtkabir'e yer verilmediği gerekçesiyle gündeme gelen tartışmalara bir açıklamayla cevap verdi.

"TVF'NİN BAĞLILIĞI BAKİDİR"

TVF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KAMUOYUNA DUYURU
17 - 21 Haziran tarihlerinde, Ankara'da düzenlenecek olan Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakaları için Türkiye Voleybol Federasyonu sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilet duyurusu görseliyle alakalı yorumları takip etmekteyiz.

Turnuva tanıtımı kapsamında hazırlanan ilk videolarda ve diğer iletişim çalışmalarında Anıtkabir'e yer verilmiş; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Anıtkabir her zaman saygı ve özenle anılmıştır.
Bu vesileyle belirtmeliyiz ki Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin değerlerine bağlılığı her zaman bakidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

