A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu

Milletler Ligi (VNL) ve Akdeniz Oyunları'nda boy gösterecek olan Filenin Efeleri'nin kadrosu açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre söz konusu organizasyonlarda ay-yıldızlı formayı şu isimler giyecek:

VNL

  • Pasör: Muhammed Kaya, Murat Yenipazar, Ömercan Burak Karahan
  • Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
  • Smaçör: Efe Bayram, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija
  • Orta oyuncu: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Mert Matic
  • Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

AKDENİZ OYUNLARI

  • Pasör: Doğukan Yaltıraklı, Hilmi Şahin, Özgür Benzer
  • Pasör çaprazı: Can Koç, Doğan Karakoç
  • Smaçör: Altay Demirci, Batuhan Avcı, Cafer Kirkit, Onur Günaydı, Yasin Aydın, Yiğit Hamza Aslan
  • Orta oyuncu: Ertuğrul Gazi Metin, Halit Kurtuluş, Mert Cuci, Tuna Uzunkol, Yunus Emre Tayaz
  • Libero: Abdülsamet Yalçın, Umut Özdemir (AA)

