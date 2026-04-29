A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Milletler Ligi (VNL) ve Akdeniz Oyunları kadroları açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre söz konusu organizasyonlarda ay-yıldızlı formayı şu isimler giyecek:

VNL

Pasör: Muhammed Kaya, Murat Yenipazar, Ömercan Burak Karahan

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçör: Efe Bayram, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncu: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Mert Matic

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

AKDENİZ OYUNLARI