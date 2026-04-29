A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu
Yayınlanma:
Milletler Ligi (VNL) ve Akdeniz Oyunları'nda boy gösterecek olan Filenin Efeleri'nin kadrosu açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre söz konusu organizasyonlarda ay-yıldızlı formayı şu isimler giyecek:
VNL
- Pasör: Muhammed Kaya, Murat Yenipazar, Ömercan Burak Karahan
- Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
- Smaçör: Efe Bayram, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija
- Orta oyuncu: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Mert Matic
- Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
AKDENİZ OYUNLARI
- Pasör: Doğukan Yaltıraklı, Hilmi Şahin, Özgür Benzer
- Pasör çaprazı: Can Koç, Doğan Karakoç
- Smaçör: Altay Demirci, Batuhan Avcı, Cafer Kirkit, Onur Günaydı, Yasin Aydın, Yiğit Hamza Aslan
- Orta oyuncu: Ertuğrul Gazi Metin, Halit Kurtuluş, Mert Cuci, Tuna Uzunkol, Yunus Emre Tayaz
- Libero: Abdülsamet Yalçın, Umut Özdemir (AA)