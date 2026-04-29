Fenerbahçe'de Salah görüşmesi iptal oldu

Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

SALAH'LA 2 KEZ GÖRÜŞÜLDÜ

A Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerde Ertan Torunoğulları, Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Muhammed Salah'ın menajeriyle 2 kez görüşme gerçekleştirdi.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Mısırlı futbolcu, 20 milyon Euro maaş beklentisi olduğunu ayrıca kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini dile getirdi.

SEÇİM SÜRECİ NEDENİYLE İPTAL OLDU

Yine de taraflar, Galatasaray derbisinden sonra bir kez daha görüşmeyi kararlaştırsa da seçim sürecinin başlaması nedeniyle süreç iptal oldu.

39 MAÇTA 12 GOL VE 8 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Liverpool formasıyla 39 maça çıkan Muhammed Salah, 12 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. 2017 yılından beri Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, kulüp efsaneleri arasına girdi.