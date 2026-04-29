Fenerbahçe'de Salah görüşmesi iptal oldu

Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları ve Muhammed Salah 2 kez görüşme gerçekleştirdi. Derbi sonrası bir kez daha görüşülmesi planlansa da seçim süreci nedeniyle iptal oldu.

Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

SALAH'LA 2 KEZ GÖRÜŞÜLDÜ

A Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerde Ertan Torunoğulları, Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Muhammed Salah'ın menajeriyle 2 kez görüşme gerçekleştirdi.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Mısırlı futbolcu, 20 milyon Euro maaş beklentisi olduğunu ayrıca kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini dile getirdi.

SEÇİM SÜRECİ NEDENİYLE İPTAL OLDU

Yine de taraflar, Galatasaray derbisinden sonra bir kez daha görüşmeyi kararlaştırsa da seçim sürecinin başlaması nedeniyle süreç iptal oldu.

39 MAÇTA 12 GOL VE 8 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Liverpool formasıyla 39 maça çıkan Muhammed Salah, 12 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. 2017 yılından beri Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, kulüp efsaneleri arasına girdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması: Taraftarları heyecan sardı
Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması: Taraftarları heyecan sardı
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıkladı: Rakibine demediğini bırakmadı
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıkladı: Rakibine demediğini bırakmadı
Galatasaray'dan 40 bin kişilik çalışma
Galatasaray'dan 40 bin kişilik çalışma