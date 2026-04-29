Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması: Taraftarları heyecan sardı

Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Fenerbahçe'de aday olacağına dair iddialar dolaşan Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.

"KATKI SAĞLAYABİLECEK BİR OLUŞUM OLURSA"

Tv100'e konuşan Aziz Yıldırım kararını önümüzdeki günlerde vereceğini dile getirdi. Aziz Yıldırım konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım.

Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız.

Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım.

Ben şu anda ismi geçen hiç kimseyle görüşmedim.

HAKAN SAFİ VE BARIŞ GÖKTÜRK RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe'de şu ana kadar Barış Göktürk ve Hakan Safi adaylığını resmen açıkladı. Mehmet Ali Aydınlar'ın ise önümüzdeki günlerde adaylığını duyurması bekleniyor.