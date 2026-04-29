Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıkladı: Rakibine demediğini bırakmadı

Fenerbahçe başkan adaylığını açıklayan Hakan Safi, rakip olmaya hazırlanan Mehmet Ali Aydınlar'a yüklendi.

Olağanüstü Genel Kurul'a gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de Hakan Safi adaylığını resmen açıkladı.

"YÜZDE YÜZ ADAYIM"

A Spor'a açıklamalarda bulunan Hakan Safi, "Yüzde yüz adayım. Aziz Yıldırım da aday olsa çekilmeyeceğim" dedi.

"ÖNCE ONU BİR ÖDESİN"

Kulübe verdiği desteğe dair konuşan Hakan Safi, "Kulübe sponsorluk veya hizmet karşılığı olmadan 15 ayda 50 milyon dolar verdim. Mehmet Ali Bey'in o gün söz verdiği 45 milyon euro, güncel kur olarak bugün 100 milyon euro olmuştur. Önce onu bir ödesin. Sonra benim gibi 50 milyon dolar hibe etsin. Önce yarışa 2-2 başlayalım" ifadelerini kullandı.

"MEHMET ALİ AYDINLAR 3 TEMMUZ'DA GALATASARAYLILARLA BERABERDİ"

3 Temmuz süreci hakkında Mehmet Ali Aydınlar'ı eleştiren Hakan Safi, "3 Temmuz'da Galatasaraylılar bize zarar verdi. Mehmet Ali Aydınlar da o dönemde onlarla beraberdi. Biz Galatasaraylılarla iş yapmayacağız. Galatasaray'la maddi manevi mücadele etmek için tüm gücümüzle geliyoruz" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

