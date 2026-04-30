Arsenal ve Atletico Madrid yenişemedi

İspanyol ekibi Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında İngiliz devi Arsenal'i ağırladı.

Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 tamamlandı.

Arsenal, 44. dakikada Gyökeres'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda bir penaltı daha çalındı ve Alvarez, 56. dakikada attığı golle Atletico Madrid'e dengeyi getirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve mücadele berabere bitti.

ARSENAL - ATLETICO MADRID RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Arsenal ve Atletico Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesi, 5 Mayıs Salı günü oynanacak.

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.