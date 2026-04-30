Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etabı Casper van Uden kazandı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Patara-Kemer etabını Team Picnic PostNL takımından Hollandalı Casper van Uden kazandı.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) beşinci etabı olan Patara-Kemer koşusu sona erdi.

CASPER VAN UDEN GALİP GELDİ

Patara-Kemer arasındaki 180,7 kilometrelik turun en uzun parkurunda düzenlenen etabı, 4 saat 6 dakika 9 saniyede bitiren Casper van Uden birinci sırada tamamladı.

Sprint finişine sahne olan etapta MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort takımından Polonyalı Marcin Budzinski 2'nciliği, Bardiani CSF 7 Saber takımından Özbek Nikita Tsvetkov ise 3'üncülüğü elde etti.

BEYAZ MAYO MUSTAFA TARAKCI'DA KALDI

Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa, genel klasmanda 17 saat 38 dakika 43 saniye ile turkuaz, tırmanış klasmanında topladığı 15 puanla da kırmızı mayoyu korudu.

Yeşil mayo (sprint) Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe'de, beyaz mayo (Türkiye güzellikleri) ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakcı'da kaldı.

6. ETAPTA ZİRVE MÜCADELESİ

Yarışa, yarın Antalya ile Feslikan arasında yapılacak 6. etapla devam edilecek.

Bisikletçiler, zirve finişine sahne olacak 127,9 kilometrelik etapta Antalya'dan Feslikan'a pedal çevirecek.

TUR 2026'nın "kraliçe etap" olarak öne çıkan 6. etabında sporcular, uzun tırmanışın yanı sıra genel klasmanı doğrudan etkilemesi beklenen zorlu parkurda mücadele edecek. (AA)

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Spor
Beşiktaş'a gelirim dedi: Sergen Yalçın kararsız kaldı
Beşiktaş'a gelirim dedi: Sergen Yalçın kararsız kaldı
Yasin Kol'un derbi raporu ortaya çıktı: Ederson'un yaptıkları belli oldu
Yasin Kol'un derbi raporu ortaya çıktı: Ederson'un yaptıkları belli oldu