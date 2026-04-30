Son Dakika | Ederson'un cezası açıklandı: TFF derbinin faturasını kesti

TFF, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Ederson'a 3 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı.

EDERSON'A 3 MAÇ CEZA

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Ederson'a 3 maç men ve 480 bin TL para cezası verildi.

İKİ TAKIMA DA PARA CEZASI

Galatasaray'a derbideki olaylar nedeniyle 700 bin TL Fenerbahçe'ye ise 1 milyon 100 bin TL para cezası uygulandı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

GALATASARAY A.Ş.’nin, 26.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN 105-106-107-108, GÜNEY ALT TRİBÜN 119-120, DOĞU ALT TRİBÜN 111-115 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 480.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 26.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 1.100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MİSAFİR TRİBÜN 418-419 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

