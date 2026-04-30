Avrupa devi Barış Alper Yılmaz için harekete geçti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz için harekete geçti.

Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için İngilizler harekete geçti.

Takvim'de yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Barış Alper Yılmaz'ı radarına aldı.

NEWCASTLE UNITED'DAN BARIŞ ALPER YILMAZ HAMLESİ

İngiliz ekibi önümüzdeki günlerde milli futbolcunun menajeriyle temasa geçip sözleşmesi hakkında bilgi alacak. Newcastle United'ın sezon sonunda Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kapısını çalıp teklifini iletmesi bekleniyor.

47 MAÇTA 12 GOL VE 17 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıkan Barış Alper Yılmaz 3 bin 550 dakika sahada kaldı. Yılmaz bu sürede 12 gol ve 15 asist kaydetti.

TRANSFERİNE İZİN VERİLMEMİŞTİ

Barış Alper Yılmaz sezon başında Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden NEOM FC ile anlaşmış ancak sarı-kırmızılılar transfere izin vermemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

