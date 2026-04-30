Cristiano Ronaldo sezon sonunu işaret etti

Kariyerine Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, lig hakkında yapılan eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı sezon sonunda açık bir şekilde dile getireceğini ifade etti.

Al Ahli cephesinden bazı futbolcular, Al Nassr karşısında yaşanan yenilginin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Söz konusu oyuncular, Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği ekibin maç içerisinde hakem kararlarıyla kayrıldığını öne sürmüştü.

''HERKES SÜREKLİ ŞİKAYET EDİYOR''

Eleştiriler hakkında konuşan Ronaldo, "Bence bu lig için iyi değil. Herkes sürekli şikayet ediyor. Bu futbol, savaş değil. Kazanmak istiyoruz ama her şey serbest değil." dedi.

SEZON SONUNU İŞARET ETTİ

Cristiano Ronaldo, sezon sonunda konuşacağını belirterek, "Sezon sonunda konuşacağım çünkü çok fazla kötü şey gördüm. Birçok oyuncu Instagram'da, Facebook'ta paylaşımlar yapıyor, hakemleri, ligi ve projeyi eleştiriyor. Bu iyi değil. Ligin amacı bu değil. Rekabet etmeliyiz ama bu şekilde değil." yorumunu yaptı.

41 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sezon içerisinde boykot ettiği iki lig karşılaşmasına da açıklık getireceğini ifade etti.

Söz konusu protestonun, eski takım arkadaşı Karim Benzema’nın Al Ittihad’dan Al Hilal’e transferinin ardından yaşanan gelişmelerle bağlantılı olduğu biliniyor.

Ronaldo konuyla ilgili, "Zor bir sezon geçiriyoruz, sadece sahada değil saha dışında da. Rakiplerin gücünü biliyoruz ama sezon sonunda her şeyi anlatma fırsatım olacak." ifadelerini kullandı.