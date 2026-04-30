Galatasaray'da 3 ayrılık birden: Sezon sonu gidiyorlar

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa doğru giden Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için kadrosunu şekillendirmeye başladı.

Kadrosunda pek çok kiralık isim bulunduran sarı-kırmızılılar, ayrılık kararlarını art arda aldı.

3 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray yönetimi, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla ile yollarını ayıracak.

Yaser Asprilla'nın performansı yetersiz görülürken Noa Lang ve Sacha Boey ise yüksek satın alma opsiyonları nedeniyle transfer edilmeyecek.

ŞAMPİYONLUĞUN ARDINDAN DÖNÜYORLAR

3 isim ligde kalan son 3 maçın ardından yapılacak olan şampiyonluk kutlamalarıyla beraber takıma veda edecek.

SIRADAKİ RAKİP SAMSUNSPOR

Sarı-kırmızılılar ligin 32. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Karadeniz ekibini mağlup etmeleri halinde şampiyonluğunu ilan edecek.