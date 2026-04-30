Mert Hakan Yandaş'tan aldığı ceza sonrası ilk açıklama

Mert Hakan Yandaş'tan aldığı ceza sonrası ilk açıklama
PFDK tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Yandaş, ''Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim. Kalemimin kırıldığını biliyorum'' ifadelerini kullandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
Mert Hakan Yandaş, aldığı ceza sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

''KALEMİMİN KIRILDIĞINI BİLİYORUM''

31 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Avukatlarım, büyüklerim tahkim sürecini bekle diyorlar. Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim. Kalemimin kırıldığını biliyorum. Hakkımda verilen haksız, adaletsiz kararın değişeceğini hiç inanmıyorum ama Allah korkusu olan insanlar olduğuna inanıyorum ve bu yüzden tahkim sonrası detaylı açıklama yapacağım. Umarım benimde bir ailemin olduğunu sadece beni cezalandırmadığınızı düşünürsünüz.'' ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Cezaya itiraz edeceklerini açıklayan Fenerbahçe ise "Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir. Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır. Kulübümüz, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve özellikle masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilemiştir. Bu doğrultuda, söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Kaptanımız Mert Hakan Yandaş’ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

