Burak Yılmaz eski takımının başına geçiyor

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, teknik direktörlük adayları arasına kulüp tarihine damga vurmuş bir ismi aldı.

2020-2021 sezonunda gösterdiği performans ve attığı gollerle kulübü şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerinde rotayı yeniden Fransa'ya çevirdi.

BURAK YILMAZ EN ÜSTTE

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Lille yönetimi, kulüp kültürünü ve şehrin dinamiklerini yakından tanıyan Burak Yılmaz’ı aday listesinin üst sıralarına koydu.

Belçika ve Fransa'dan talipleri olduğu öne sürülen Burak Yılmaz Avrupa kariyerine erken başlayabilir.

SÜPER LİG PERFORMANSI ETKİLİ OLDU

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlüğe Beşiktaş’ta yardımcı hoca ve kısa süreli teknik sorumlu olarak adım atan Burak Yılmaz, Süper Lig’de önemli bir deneyim elde etti.

Kayserispor ve Kasımpaşa serüvenlerinin ardından Gaziantep FK’nın başına geçen genç teknik adam, burada iki ayrı dönemde toplam 32 maçta takımının başında sahaya çıktı.

Özellikle Gaziantep FK’daki ikinci görev döneminde 1.81 gibi dikkat çekici bir puan ortalaması yakalayan Burak Yılmaz, sergilediği bu performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

LILLE CAMİASINI BİLİYOR

Lille yönetiminin, yeni teknik direktör arayışında hem takımı hem de camiayı kenetleyebilecek bir isim üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen 70’in üzerinde maça çıkan Burak Yılmaz’ın, taraftar gözündeki efsane konumu ve disiplinli yapısı bu tercihte öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

Eski kulübünden gelen bu teklifin, taraftar nezdindeki güçlü bağı nedeniyle Yılmaz’a da cazip geldiği ifade edilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha somut bir hal alması bekleniyor.