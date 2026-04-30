Fenerbahçe Beko kazandı: Seriyi 2-0'a getirdi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında sahasında Zalgiris Kaunas’ı 86-74’lük skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla seride durumu 2-0’a getirdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki karşılaşmayı; Miguel Angel Perez (İspanya), Juan Carlos Garcia (İspanya) ve Milos Koljensic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetti. Fenerbahçe Beko maça; Melli, Horton-Tucker, Tarık Biberoviç, Birch ve Hall ilk 5’iyle çıktı. Konuk Zalgiris ise Williams-Goss, Francisco, Wright, Tubelis ve Butkevicius ilk 5’iyle parkede yer aldı.

Karşılıklı pota altı basketleriyle başlayan maçın ilk 5 dakikası 9-4 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra Tarık Biberoviç ve Wade Baldwin’le üç sayılık basketler bulan sarı-lacivertliler çeyreğin bitimine 3.39 kala farkı çift hanelere taşıdı: 15-4. Rakibine kolay sayı şansı tanımayan Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 26-14 önde tamamladı.

2’nci çeyreğe Jantunen’in 3 sayılık basketiyle başlayan sarı-lacivertliler, hücumdaki etkili oyununu sürdürdüğü çeyrek başında özellikle Melli’nin etkili oyunuyla farkı açmaya başladı. Sarı-lacivertiler ilk yarının bitimine 28 saniye kala Tarık Biberoviç’in iki sayılık basketiyle farkı 20 sayıya çıkardı: 51-31. Fenerbahçe Beko soyunma odasına da 51-33 önde gitti.

Karşılıklı sayılarla başlayan 2’nci yarıda rakibinin farkı kapatma çabalarına etkili savunmasıyla engel olan Fenerbahçe Beko 3’üncü çeyreğin son bölümünde özellikle Nando De Colo’nun skorer oyunuyla son çeyreğe 66-47 önde girdi.

Son periyoda De Colo’nun 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko maçın son 5 dakikasında 75-60 önde girdi. Fenerbahçe Beko karşılaşmadan da 86-74 galip ayrılarak seride durumu 2-0 yaptı.

BAŞKAN SARAN MAÇI SALONDA İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda takip ederek takımlarına destek verdi.

KADINLAR EUROLEAGUE ŞAMPİYONU FENERBAHÇE OPET ALKIŞLANDI

Kadınlar EuroLeague finalindeki Türk derbisinde ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup ederek tarihinde 3’üncü kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı salonu dolduran sarı-lacivertli taraftarca alkışlandı. Maçı salonda izleyen kadın basketbol takımı oyuncuları Alperi Onar ve Olcay Çakır da taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

SERİDEKİ 3. MAÇ LİTVANYA’DA

İstanbul’daki 2 maçı da kazanan Fenerbahçe Beko’nun 2-0 öne geçtiği serinin 3’üncü maçı 6 Mayıs Çarşamba günü Litvanya’da oynanacak. (DHA)