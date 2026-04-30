Galatasaray'da Dursun Özbek'ten seçim öncesi kritik karar

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da bir yandan da sezon sonunda gerçekleşecek olan seçimler için mesai sürüyor.

Sarı-kırmızılılarda seçim 16 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı ise 23 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek.

DURSUN ÖZBEK LİSTESİNİ BELİRLEDİ

Yeniden adaylığını koyan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek seçim öncesi yeni yönetim kurulunu belirledi. HT Spor'un haberine göre; Dursun Özbek'in listesi şu şekilde:

Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu

YEDEK

Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül