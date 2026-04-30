Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a müjdeli haber

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da Uğurcan Çakır bu sezon gösterdiği performansla göz doldurdu.

Sezon başında olaylı bir şekilde sarı-kırmızılıların yolunu tutan milli file bekçisi, taraftarların sevgilisi haline geldi.

UĞURCAN ÇAKIR'IN MAAŞINA ZAM KARARI

Uğurcan Çakır'ın performansına kayıtsız kalamayan Galatasaray yönetimi de oyuncunun maaşında ciddi bir iyileştirme yapmaya karar verdi.

40 MİLYON LİRA ARTACAK

Oyuncuya yıllık 110 milyon lira maaş ödeyen Galatasaray yönetimi zam yapacak. Sarı-kırmızılıların gelecek sezondan itibaren 150 milyon lira ödeyeceği öne sürüldü.

14 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Uğurcan Çakır kalesinde 41 gol gördü. 14 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.