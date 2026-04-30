TFF şampiyon Erzurumspor'a ceza yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını duyurdu.

ERZURUMSPOR'A CEZA YAĞDI

TFF, 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Erzurumspor'a ceza yağdırdı. Mavi-beyazlılar, Bandırmaspor maçında yaşananlar için 704 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca pek çok tribün bloke edildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

ERZURUMSPOR FK’nın, 26.04.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-ÖZBEYLİ BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E6, GÜNEY KALE ARKASI GÜNEY DOĞU G1, G2, G6, G7, G9, G10, G13, G15, GÜNEY BATI B1, B2, B6, numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK’nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK’nın, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 310.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK’nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.