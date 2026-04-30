Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Başakşehir maçının sonucunu açıkladı
Fenerbahçe - Başakşehir maçına dair konuşan Abdülkerim Durmaz, berabere biteceği tahmininde bulundu.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. 2 Mayıs Cumartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
OĞUZHAN AKSU DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Anıl Usta ile Gökhan Barcın yapacak.
"BERABERE BİTER"
Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında tahminde bulunan Abdülkerim Durmaz, tarafların sahadan beraberlikle ayrılacağını öne sürdü.
ZEKİ MURAT GÖLE YÖNETECEK
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertlilerde Tedesco'nun yokluğunda takımı Zeki Murat Göle yönetecek.
TRABZONSPOR'LA FARKI KORUMALARI GEREKİYOR
Sarı-lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Trabzonspor'la farkı koruması gerekiyor.