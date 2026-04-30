Aziz Yıldırım adaylık için görüşmeye gitti: Planı belli oldu

Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım adaylık kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Yıldırım kararını Ankara'daki görüşmelerin ardından verecek.

Süper Lig'de Galatasaray mağlubiyeti sonrası şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe, 6-7 Haziran'da Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek.

Mevcut başkan Sadettin Saran yaptığı açıklamayla aday olmayacağını duyurdu. Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylıklarını resmen duyururken Mehmet Ali Aydınlar'ın da yarışa dahil olması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM ADAYLIK KARARINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAK

Adaylığı konuşulan bir başka isim olan Aziz Yıldırım ise konuya dair bir açıklama yaptı. Etkili bir birlik kurulmasını isteyen Yıldırım kararını önümüzdeki günlerde duyuracağını ifade etti.

"ANKARA DÖNÜŞÜ KARARINI VERECEK"

Aziz Yıldırım'ın adaylık kararı merakla beklenirken Yağız Sabuncuoğlu'ndan flaş bir paylaşım geldi. Sabuncuoğlu, Yıldırım'ın Ankara'da yapacağı görüşmelere göre aday olacağını dile getirdi.

Sabuncuoğlu paylaşımında "Aziz Yıldırım, Ankara'da görüşmelerde bulunuyor. Ankara dönüşünde adaylık konusuna kesin karar verecek" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

