Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması: Kabul edilemez

Fenerbahçe, PFDK'nın 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği Mert Hakan Yandaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cezanın hukuka aykırı olduğunu belirten sarı-lacivertliler, ''12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemini gerekçe göstererek verdiği 12 ay hak mahrumiyeti cezasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

''KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR''

Kulübün açıklamasında "Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında PFDK tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir. Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır." denildi.

İTİRAZ EDİLECEK

Sarı-lacivertli kulübün, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilediği hatırlatılarak, "Bu doğrultuda söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kaptanımız Mert Hakan Yandaş’ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

