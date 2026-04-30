Futbolcular Jose Mourinho'yu istemiyor

Real Madrid futbolcularının teknik direktörlük için Jose Mourinho yerine Jürgen Klopp’u tercih ettiği öne sürüldü.

İspanya La Liga devi Real Madrid’de teknik direktör tartışmaları sürerken, kulüp içinde futbolcuların istediği isimlere dair dikkat çeken flaş bir iddia ortaya atıldı.
Cadena SER muhabiri Gonzalo Alvarez, Real Madrid futbolcularının takımda hangi teknik direktörü görmeyi tercih ettiğine dair değerlendirme yaptı.

MOURINHO’YU İSTEMİYORLAR

Alvarez açıklamasında, "Klopp, Mourinho'ya göre çok daha popüler. Mourinho ise bir zaman ayarlı bomba gibi; karakteri ve egosu nedeniyle kısa sürede bir çatışma çıkarabilecek bir profil. Oyuncular da bunun farkında.
Florentino Perez, Klopp'un takımda memnuniyetle karşılanacağını biliyor. Ancak Mourinho'nun sadece üç hafta içinde göreve gelmesi halinde yaratacağı büyük gürültünün, bu sezon yaşanan her şeyi unutturacağını da biliyor." dedi.

REAL MADRID 11 PUAN GERİDE

La Liga’da Real Madrid, 33 haftada topladığı 74 puanla 2. sırada bulunuyor.
Lider Barcelona’nın 11 puan gerisinde yer alan Real Madrid’de teknik direktörlük koltuğunda Alvaro Arbeloa oturuyor.

