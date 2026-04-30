Galatasaray'da yönetime müjdeyi verdi

Ailevi sorunlar nedeniyle Galatasaray'dan ayrılarak ülkesi Uruguay'dan bir takıma transfer olacağı iddia edilen Lucas Torreira kararını verdi.

SÖZLEŞMESİNİN SONUNA KADAR KALACAK

HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli orta saha takımda kalacak. Yıldız futbolcu, sözleşmesinin sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.

KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Lucas Torreira kararını teknik heyet ve yönetimle de paylaştı. Uruguaylı futbolcunun bu kararı memnuniyetle karşılandı.

44 MAÇTA 4 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 44 maça çıkan Lucas Torreira, 3 bin 273 dakika sahada kaldı. Uruguaylı futbolcu, 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.