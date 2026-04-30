Galatasaray'da yönetime müjdeyi verdi
Galatasaray'da Lucas Torreira, sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak istediğini bildirdi. Uruguaylı futbolcunun bu kararı teknik ekip ve yönetimce memnuniyetle karşılandı.
Ailevi sorunlar nedeniyle Galatasaray'dan ayrılarak ülkesi Uruguay'dan bir takıma transfer olacağı iddia edilen Lucas Torreira kararını verdi.
SÖZLEŞMESİNİN SONUNA KADAR KALACAK
HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli orta saha takımda kalacak. Yıldız futbolcu, sözleşmesinin sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.
KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILANDI
Lucas Torreira kararını teknik heyet ve yönetimle de paylaştı. Uruguaylı futbolcunun bu kararı memnuniyetle karşılandı.
44 MAÇTA 4 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Galatasaray formasıyla 44 maça çıkan Lucas Torreira, 3 bin 273 dakika sahada kaldı. Uruguaylı futbolcu, 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.