Fenerbahçe'ye güzel haber: Aylar sonra geri döndü

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle aylardır forma giyemeyen Edson Alvarez takımla birlikte çalışmalara başladı.

Süper Lig'n 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'le karşılaşacak. Müsabaka öncesi hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı.

EDSON ALVAREZ GERİ DÖNDÜ

Yaşadığı sakatlık sonrası Hollanda'da operasyon geçiren Edson Alvarez aylar sonra takımla birlikte çalışmalara başladı.

ANTRENMANI ZEKİ MURAT GÖLE YÖNETTİ

Tedesco'nun ayrılığının ardından Zeki Murat Göle yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Daha sonrasında ısınma, pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.

17 MAÇTA 1 ASİST KAYDETTİ

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'yle 17 maça çıkabilen Edson Alvarez, bin 125 dakika sahada kalabildi. Alvarez, 1 asist kaydetti.

BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

2 Mayıs Cumartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

