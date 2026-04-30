Yasin Kol'un derbi raporu ortaya çıktı: Ederson'un yaptıkları belli oldu

Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol'a yoğun itirazda bulunan Fenerbahçeli Ederson kırmızı kart gördü. Derbinin ardından Yasin Kol'un raporu ortaya çıkarken Ederson'un en az 5 maç ceza alması bekleniyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

EDERSON PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı kalecisi Ederson, 62. dakikada hakem Yasin Kol'a yönelik şiddetli itirazdan kırmızı kart gördü.

Deneyimli file bekçisi derbinin ardından 'Hakaret' ve 'Sportmenliğe aykırı hareket' maddelerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

YASİN KOL'UN RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Ederson'un alacağı ceza merakla beklenirken derbiye dair flaş bir detay daha ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nde Hakem Yasin Kol'un derbiye dair TFF'ye sunduğu rapor belli oldu.
Kol raporunda Ederson'un kulağına eğilerek 2 kez f..k you dediğini belirtti. Ayrıca gözlemcinin raporunda da Ederson'un VAR monitörüne vurduğu kaydedildi.

EN AZ 5 MAÇ CEZA BEKLENİYOR

2 raporun sonucunda PFDK'nin Fenerbahçe kalecisi Ederson'a en az 5 maç men cezası vermesi bekleniyor. Bu durumda Brezilyalı file bekçisi sezonu kapatmış olacak.

