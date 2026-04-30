Beşiktaş'a gelirim dedi: Sergen Yalçın kararsız kaldı

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland’da forma giyen orta saha oyuncusu Granit Xhaka ile temas kurduğu iddia edildi.

SERGEN YALÇIN KARARSIZ KALDI

33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, teknik direktör Sergen Yalçın’ın yaş faktörü nedeniyle kararsız kaldığı ve bu transfere temkinli yaklaştığı aktarıldı.

Yönetimin de Granit Xhaka konusunda henüz nihai kararını vermediği yazıldı.

SUNDERLAND KARNESİ

Bu sezon Sunderland formasıyla 32 maça çıkan Xhaka, bu maçlarda 1 gol atarken 5 de asist yaptı.

LUIS DE TRANSFER LİSTESİNDE

Ayrıca Beşiktaş’ın alternatif listesinde bir genç futbolcu da yer aldı.

Bonservisi Benfica’da olan ve bu sezon Burnley’de kiralık olarak oynayan Florentino Luis’inde Beşiktaş’ın gündeminde olduğu öne sürüldü.

26 yaşındaki ön libero oyuncusunun, orta sahada dinamizm ve denge sağlayabilecek bir isim olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Beşiktaş teknik heyetinin, Florentino’nun Orkun Kökçü ile uyumlu bir ikili olabileceği görüşünde olduğu yazıldı.

Siyah-beyazlı ekibin bu transfer için resmi bir girişimde bulunmadığı haberin detayları arasında yer aldı.