Quaresma'dan Beşiktaş sürprizi

Beşiktaş'ın Portekizli eski futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'yı ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'ndaki makamında, 2010-12 ve 2015-20 yıllarında formamızı giyen, bu dönemlerde kazandığımız iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluklarımızda pay sahibi olan efsane futbolcularımızdan Ricardo Quaresma'yı ağırladı. Başkanımız Adalı, Ricardo Quaresma ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi." denildi.

ADALI'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaşlı Avukatlar Derneğinin düzenlediği "spor hukuku" sempozyumuna katıldı.

Siyah-beyazlı kulübün efsaneleri arasında yer alan ve aynı zamanda avukat olan Hakkı Yeten'in anısına Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen sempozyumda siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyesi Esra Sayın, divan kurulu üyesi Rasim Kara ve avukatlar da yer aldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Adalı, "Baba Hakkı Yeten, sahalarda da adaletin temsilcisi olmaktan asla vazgeçmedi. Bize de kuşaktan kuşağa aktarılacak 'Şerefinle oyna, hakkınla kazan' felsefesini aşıladı. Beşiktaş ondan aldığı bu düsturla hep hakkıyla kazandı. Eşitliğe, adalete, hak edilmiş başarılara, sporda ve hayatta doğrulara inanmaktan hiç vazgeçmedi." diye konuştu.

"AYNI ÇİZGİ KORUNACAK"

Siyah-beyazlı kulübün adil oyunun temsilcisi olmaya devam edeceğine vurgu yapan Adalı, "Beşiktaş bugün sahip olduğu erdemi ve duruşu Baba Hakkılardan, Süleyman Sebalardan, onların sahip olduğu bu ahlak ve hakkaniyetten aldı. Bundan sonra da aynı çizgiyi korumaya, adil ve güzel oyunun en önde gelen temsilcisi olmaya, Beşiktaş ahlakına sahip sporcular ve bireyler yetiştirerek sahip olduğu değerleri yaşatmaya devam edecek. Beşiktaş'ın bu alandaki en büyük gücü de sizlersiniz. Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlıların hakkını korumak, sahalarda ve hayatın her alanında adaleti, hakkaniyeti sağlamak sizlerin emeğiyle mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

Adalı konuşmasının ardından Hakkı Yeten'in yeğeni Sibel Oymak'a çiçek ve plaket hediye etti.