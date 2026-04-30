Kastamonusporlu 19 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti: Spor dünyasını yıkan haber

Kastamonu Cumhuriyet Caddesi’nde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki Erenşah Ergün yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.

Spor dünyasını sarsan kaza Kastomonu Cumhuriyet Caddesi üzerinde Sinanbey Parkı önünde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönün araçta sürücü yaralanırken, 19 yaşındaki Erenşah Ergün olay yerinde hayatını kaybetti.

KASTAMONUSPOR'UN YETENEKLİ OYUNCUSUYDU

Kastamonu Gündem'de yer alan habere göre, sürücü Y.B. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ergün'ün cenazesi ise, yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Erenşah Ergün'ün, GMG Kastamonuspor'un alt yapısında oynadığı öğrenildi.