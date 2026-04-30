Kastamonusporlu 19 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti: Spor dünyasını yıkan haber

Spor camiası bir ölüm haberiyle daha sarsıldı. 19 yaşındaki Erenşah Ergün trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kastamonu Cumhuriyet Caddesi’nde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki Erenşah Ergün yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.

Spor dünyasını sarsan kaza Kastomonu Cumhuriyet Caddesi üzerinde Sinanbey Parkı önünde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönün araçta sürücü yaralanırken, 19 yaşındaki Erenşah Ergün olay yerinde hayatını kaybetti.

KASTAMONUSPOR'UN YETENEKLİ OYUNCUSUYDU

Kastamonu Gündem'de yer alan habere göre, sürücü Y.B. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ergün'ün cenazesi ise, yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Erenşah Ergün'ün, GMG Kastamonuspor'un alt yapısında oynadığı öğrenildi.

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Spor
Bahis soruşturması açıklaması: Dört büyüklerin idarecileri var
Bahis soruşturması açıklaması: Dört büyüklerin idarecileri var
Fenerbahçe yöneticisi isyan etti: Reyting kaşarlığı yapma
Fenerbahçe yöneticisi isyan etti: Reyting kaşarlığı yapma