TRT'den futbolseverlere müjde: Kritik maç canlı yayınlanacak

TRT, futbolseverlere müjdeyi verdi. UEFA Konferans Ligi yarı finalindeki Shakhtar Donetsk-Cyrstal Palace maçının naklen yayınlanacağını duyuruldu.

Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında İngiltere'nin Cyrstal Palace takımıyla bu akşam karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya'nın Krakow kentinde oynanacak.
Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Alman Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

Shakhtar Donetsk-Cyrstal Palace maçını TRT naklen yayınlayacak.
Arda Turan'ın zorlu maça takımını şu 11'le çıkarması bekleniyor:
Riznyk; Tobias, Bondar, Matviienko, Henrique; Ocheretko, Nazaryna, Isaque; Alisson, K. Elias, Newerton.
Cyrstal Palace'ın muhtemel 11'i de şu şekilde:
Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Hughes, Sosa; Sarr, Pino; Strand Larsen.

