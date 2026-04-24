Arda Turan federasyona sitem etti

Arda Turan federasyona sitem etti
Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, Ukrayna Premier Ligi'nin 21. haftasında Zorya Luhansk'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada Ukrayna Futbol Federasyonu’na sitem etti.

Ukrayna Premier Ligi’nin 21. hafta erteleme maçında Shakhtar Donetsk, Zorya Luhansk deplasmanına çıktı.
Mücadele, Shakhtar’ın 2-1’lik galibiyeti ile tamamlandı.
Liderlik koltuğunda oturan Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 6 hafta kala en yakın rakibi LNZ Chersaky ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkardı.

ARDA TURAN’DAN FEDERASYONA SİTEM

Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, ülkedeki savaştan dolayı maçları oynamak için uzun seyahatler yaptıklarını dile getirerek Ukrayna Futbol Federasyonu’na sitem etti.
Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, "Psikolojik olarak zorlanma yaşanıyor. Futbol çok büyük konsantrasyon isteyen bir şey atletik performans ekibinden aldığım bilgilere göre kas ve adele olarak geri dönebiliriz ama sinir uyarımı olarak bu saat yetmiyor dönmeye.
Artık yapacak bir şey yok, böyle gidiyoruz. Federasyonun buna bir önlem alması lazım. Çünkü bu çocuklar gençler, muhteşem bir gelecekleri var. Her şeyden önce oyuncu sağlığı çok önemli. Onları korumakta zorlanıyorum. Onlar benim oyuncularımdan önce kardeşlerim o yüzden ne yapacağımızı şaşırdık. Devam ediyoruz, pes etmek yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

