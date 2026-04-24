İstanbul'da Formula 1 seferberliği: 2 ilçede yollar kapatılacak

İstanbul'da Formula 1 seferberliği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-1'in İstanbul'da yapılacağı açıklaması sonrasında Formula 1 aracı Galataport’tan Dolmabahçe’ye gidecek ve Beşiktaş ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Formula 1 uzun süre sonra yeniden Türkiye’ye dönüyor!
F1 ve Türkiye, resmi olarak anlaşma sağladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Formula 1’in Türkiye’ye dönüş sürecine ilişkin detayları Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kamuoyuyla paylaşacak.
Programa, Formula 1 Üst Yöneticisi (SEO) Stefano Domenicali’nin de katılması bekleniyor.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Formula 1’in İstanbul’da yapılacağı açıklaması sonrasında Formula 1 aracı Galataport’tan Dolmabahçe’ye gidecek.
Çevredeki trafik araçlara kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 3 ilçede bugün ve yarın gerçekleştirilecek bazı programlar kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bugün 14.30 ile 16.30'da Beşiktaş ve Beyoğlu'nda düzenlenecek etkinlik dolayısıyla stat arkasındaki Gazhane Caddesi Süzer Plaza'nın gerisinden Dolmabahçe istikametine araç gönderilmeyecek. Trafik akışı, Asker Ocağı Caddesi'nden Mete Kavşağı'na yönlendirilecek.

Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak geriye döndürülüp, Dolmabahçe istikametine araç gönderilmeyecek.
Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi trafiğe kapatılacak, Mete Caddesi Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek. Araçlar Şişli istikametine yönlendirilirken kapama, Dolmabahçe Tünel İstaç Kadırgalar Caddesi ayrımından yapılarak, akış Maçka istikametinden sağlanacak.
Meclisi Mebusan, Kemeraltı caddeleri, Karaköy Meydan ile Tophane arasında Beşiktaş istikameti de trafiğe kapalı olacak. Dolmabahçe Caddesi ile buna çıkan tüm yollar, Beşiktaş Meydan ile Dolmabahçe Meydan arası her iki yönlü, Vişneli Tekke Sokak, Baba Efendi Sokak kesişiminden Dolmabahçe Caddesi inişleri, Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti araç trafiğine kapatılacak.
Tophane, Fındıklı Mimar Sinan Üniversitesi ve Kabataş'taki tramvay durakları yolcu alımına kapalı tutulacak.
Çırağan, Tersane, Refik Saydam, Boğazkesen, Bayıldım, Süleyman Seba caddeleri, Meclisi Mebusan ve Kemeraltı caddeleri Karaköy istikameti, Baba Efendi Sokak, Barbaros Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

