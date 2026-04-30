Erman Toroğlu derbinin gözlemcisiyle ilgili Hacıosmanoğlu'na sordu: Ne oldi şimdi?

Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin gözlemcisiyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Toroğlu, "Başkan Trabzonlu olduğuna göre ona göre yazayım: Ne oldi şimdi? Türkiye’de bir orta oyunu oynanıyor, hepimiz seyrediyoruz" dedi.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, geçen hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin gözlemcisiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Gözlemcinin maçı evde izlediğini belirten Toroğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslendi.

"ALAYINIZA HAYIRLI İŞLER"

Toroğlu, Sözcü'deki yazısının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:
"Bizde oynanan maç desen maç değil, orta oyunu desen orta oyunu değil. Yasin Kol diye bir arkadaş uzun zamandır boy gösteriyor, boyu da fazla yok. Şimdi bunu okurken ‘Hadi ya’ diyeceksiniz ama gerçek. En son Galatasaray-Fenerbahçe maçına 5 tane temsilci atanıyor. Gözlemci bir tane. Ona da diyorlar ki 'Evden değerlendireceksin?'
Eyy Futbol Federasyonu, eyy MHK! Siz demiyor muydunuz ‘İki tane gözlemci, biri statta çıplak göz, biri evde televizyon?’ Şimdi size soruyorum: Yine eyy MHK! Eyy TFF. Evde gözlemci maçı seyrederken elektrikler kesildi? Ne olacak? Bir de başkan Trabzonlu olduğuna göre ona göre yazayım: Ne oldi şimdi? Türkiye’de bir orta oyunu oynanıyor, hepimiz seyrediyoruz. Çünkü bir hakem çıkıp bir gözlemciyi bitirebiliyor. Alayınıza hayırlı işler, gözlerinizden öperim!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

